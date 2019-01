Maradona operato all’apparato gastro-intestinale, intervento riuscito

Diego Armando Maradona si è sottoposto a un intervento chirurgico in Argentina, nella clinica Olivos di Buenos Aires. Durante la notte italiana, il Pibe de Oro è stato operato con successo all’apparato gastro-intestinale. L’argentino, che settimana scorsa era stato ricoverato d’urgenza per un malore, ha superato brillantemente l’intervento e il suo manager Stefano Ceci ha ringraziato l’equipe medica per l’eccellente lavoro svolto, Diego ora sarà chiamato a un recupero e poi tornerà in Messico ad allenare il Dorados.

