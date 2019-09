Massara: "Fiducia in Giampaolo, sta lavorando bene"

"Giampaolo? Il mister sta lavorando bene. I concetti che vuole trasferire cominciano ad essere assimilati dalla squadra, siamo fiduciosi che avremo presto i risultati". Così il direttore sportivo rossonero Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Milan-Fiorentina. Sul fatto chi che i giocatori arrivati in estate stiano cominciando a giocare in questo Milan. "Questo non ha importanza, l'importante è che il Milan abbia molte scelte, molte soluzioni da offrire al proprio allenatore. Consideriamo di avere una rosa competitiva che potrà darci delle soddisfazioni in tutta la stagione", ha aggiunto.