Matthias Sindelar: quando Mozart sconfisse Hitler

La sua tomba si trova poco dopo l’entrata del cimitero centrale di Vienna. Ogni 23 gennaio, data della sua morte, c’è chi ancora gli fa visita. Ai piedi della sua stele in marmo nero, c’è un popolo che non lo ha dimenticato. Lo sguardo scolpito nel bronzo ad indicarne una natura fiera e sobria. E appena sotto una sfera di metallo, che ricalca fedelmente le cuciture dei vecchi palloni in cuoio. Più in là si rivelano due date: 1903-1939.

Qualche metro più avanti troviamo il quartiere dei musicisti, il più gettonato. Beethoven, Strauss, Brahms, Schubert. Mozart invece no, non riposa assieme a loro; si è preso un’ala più distante, al cimitero Sankt Marx. Eppure la gente del posto dirà che la sua tomba è lì, assieme agli altri maestri. Perché Matthias Sindelar veniva soprannominato “Mozart”, e a quei tempi era impegnato nello scrivere un altro importante spartito, quello del calcio.

SindelarEurosport

La sua storia è ricordata da pochi. Forse perché “Sindi” si accese in quei pallidi anni di intermezzo tra le due Guerre, forse perché della sua terra rimase poco nulla dopo quei conflitti. Tuttavia di Matthias rimane qualche traccia nella sua città: una tomba, una strada (Sindelarstrasse), una placca commemorativa; fu un uomo che riuscì a sopravvivere alla storia distanziandosi da qualsiasi fazione, regime, braccio teso fascista. Non piegò mai la schiena, nemmeno di fronte al Führer. Per molti fu solo un giocatore di calcio, per la sua gente fu qualcosa di più, un martire. Molto tempo dopo la sua morte, Albert Camus scriverà: “ciò che so sulla morale, lo so grazie al calcio”. Una frase che si sposa benissimo con la vita della stella austriaca.

L'uomo di carta

Talismano di una vita viennese febbrile e cosmopolita, sarà pure il simbolo di una generazione sacrificata in nome dell’Anschluss che inghiottì la giovane repubblica austriaca nel 1938. Ma Sindelar era prima di tutto il simbolo del suo mestiere, il calciatore. Centravanti prolifico, con più di 600 gol in partite ufficiali. Per via della sua imprevedibilità e delle sue spiccate doti tecniche, veniva soprannominato il Pelè dell’anteguerra. Diventò l’anima e le gambe di quel Wunderteam che stregò l’immaginario di un Europa ancora troppo giovane per dichiarare pace.

Nacque a Kozlov, nella Moravia austriaca (oggi Repubblica Ceca), nel 1903. Il piccolo boemo si inserì subito nella capitale Vienna, che al tempo replicava la magmaticità del suo stesso impero in disfacimento. La Prima Guerra Mondiale gli aveva già tolto il padre Jan, ucciso al fronte nel 1917. Come tanti bambini che dovettero presto diventare adulti, Matthias imparò a lavorare a soli 15 anni. Ma le sue gambe lavoravano più veloci delle sue mani. Una serie di provini per l’Hertha lo proiettarono presto nella rosa baluardo della capitale, l’Austria Vienna.

Matthias Sindelar (à terre après sa frappe) en 1932 face à l'Angleterre.Getty Images

Il calcio dell’epoca non aveva barriere, non aveva limiti. Il prato calcato dai giocatori si stemperava nelle arterie della città fatte di pietre e ciottoli. Tutto ciò che si sussurrava per strada lo si ritrovava in campo, che altro non era che un’estensione del vivere quotidiano, della gente umile. Ecco perché circolavano così facilmente i primi nomignoli per Matthias, quali “L’Uomo di Carta” (per via del suo fisico gracile) o “Sindi”, la star che aveva conquistato il cuore dei tifosi in pochissimo tempo. In quegli anni, Sindelar riuscì a mettere d’accordo tutti: dal popolino dei cafés viennesi alla più sofisticata intellighenzia.

Franz Schwarz, figlio del presidente d’Austria negli anni ‘20 e ’30, disse di lui:

" Nel suo modo di parlare ed esprimersi si poteva vedere un ordinario viennese, e la gente lo amava per questo. L’uomo era molto semplice. Ma il giocatore, beh, il giocatore era speciale. "

La consacrazione mancata

Il gioiello di Kozlov brillò soprattutto con la maglia della nazionale austriaca. Il selezionatore Hugo Meisl costruì pazientemente le fondamenta del Wunderteam, la corazzata più imponente della storia austriaca. Tale squadra emerse dalle ceneri di fine anni ’20, ma rimase confinata ai margini del panorama calcistico mondiale per anni, a seguito di eventi che hanno del bizzarro, quasi maledetto. Gli austriaci mancarono il primo appuntamento con la gloria nel 1928, quando rifiutarono di partecipare alla competizione olimpica allora infestata da amatori. Due anni più tardi fu rifiutato lo stesso invito. Poi la prima edizione della Coppa del Mondo si organizzò in Uruguay, ma ormai lo sfacelo economico aveva preso piede anche in Europa e molte nazioni, tra cui l’Austria, decisero di risparmiarsi il viaggio.

Mathias Sindelar (à droite)Getty Images

Poi arrivò il 1934 dei Mondiali in Italia. Consapevoli di non aver più tempo da perdere, i ragazzi di Meisl si giocarono tutte le carte in un solo colpo: il guaio fu che la mano era truccata. Gli austriaci si piegarono per 1-0 in semifinale contro l’Italia fascista, e a far discutere fu il gol assegnato agli azzurri, che a detta di molti risultava essere in fuorigioco. Indagini future dimostreranno come Mussolini avesse dirottato le partite del Mondiale in favore della Nazionale, con tanto di cene e mazzette presentate agli arbitri. Da quel punto in poi, il mondo del calcio e dello sport sarebbero cambiati. Gli stadi si barricarono, e anziché un’estensione delle strade, divennero il braccio destro della propaganda.

Il Wunderteam

Quella era stata l’unica e ultima occasione per il Wunderteam. Non avrebbero mai più avuto la possibilità di avvicinarsi così tanto a un titolo mondiale. Perché quattro anni più tardi, assorbiti dal Terzo Reich, non sarebbero esistiti più. Quel calcio popolare era rimasto indietro, e il Wunderteam decise di rimanere con lui. Tra il 1931 e il 1934 la nazionale era stata capace di segnare 101 reti in 31 partite. Di quelle partite rimangono poche tracce materiali, ma molte voci insistono nel dire che il Wunderteam avesse anticipato di 40 anni il “calcio totale” olandese, che Cruyff non fosse altro che la reincarnazione di Sindelar, sia vivace mattatore che freddo finalizzatore.

Un ruolo ibrido, che fece di lui il primo falso nueve nella storia del calcio. Ma con l’inoltrarsi degli anni ’30 i giocatori austriaci avevano perso il loro smalto. Il loro talento si era diluito nella Germania nazista, che ne aveva annientato la speranza di un ricambio generazionale.

Un paese chiuso in sé stesso, nelle proprie allucinazioni nazionaliste. Gli ebrei furono cacciati dagli uffici pubblici, Michl Schwartz (Presidente dell’Austria Vienna) fu ostracizzato: dimesso dalle sue funzioni, gli fu impedito qualsiasi contatto con i suoi giocatori. Ma Sindelar valicò questo divieto: “ Le parlerò sempre, qualsiasi cosa accada, herr doktor”.

La pomposa propaganda nazista avrebbe fatto carte false per sfruttare l’immagine di Sindelar a suo favore. Ma come ricorda Meisl:

" Lui disprezzava profondamente i nazisti. Non so se al tempo avesse valutato lucidamente le possibili conseguenze del suo atteggiamento, ma si sentiva incompatibile con il regime. Il fatto che alcuni suoi compagni di squadra, come il difensore Karl Maursch (la cui ragazza era ebrea), erano stati obbligati all’esilio subito dopo l’Anschluss non fece che rinforzare questo suo sentimento. "

3 aprile 1938: Sindelar umilia i nazisti

Il 3 aprile 1938, ecco il capolinea. Per il Wunderteam, è ora di scomparire. I nazisti avevano organizzato un’ultima partita tra il Wunderteam e la Mannschaft prima della fusione. Ma anche questa volta, la mano era truccata: i dirigenti nazisti si aspettavano un risultato di parità più neutro possibile, per convincere l’opinione pubblica della forza di entrambe le nazioni e della necessità del gemellaggio. La partita si giocò al Prater, lo stadio di Vienna, in un clima surreale. Sulle tribune erano comparsi i petti imbottiti delle più alte leve naziste, pronti a banchettare sull’ ipocrisia del calcio politicizzato, su quella che a tutti gli effetti era la fine di una favola che non aveva mai avuto modo di fiorire.

La nazionale austriaca di allora era ben lontana dai livelli dei primi anni ’30, ma avrebbe comunque demoralizzato i tedeschi in pochi minuti. Per gran parte della partita gli austriaci si limitarono a eseguire lo spartito imposto dal Terzo Reich. Poi, a 20 minuti dal termine, il piccolo Mozart iniziò il suo ultimo, folle virtuosismo. Fu lui ad aprire le marcature, correndo sotto la curva presidiata dal Führer . Furono attimi surreali, che la censura nazista non riuscì a debellare perché troppo vivi, troppo veri. Al momento del gol molti tifosi e alcuni giocatori seguirono Sindelar nella sua esultanza; altri giocatori esitarono, mentre qualche tifoso abbandonò addirittura gli spalti:

" Fu una giornata strana, schizofrenica. Una buona parte del pubblico austriaco era comunque favorevole all’ Anschluss, e molti risposero a quell’esultanza col grido Osterreich, Osterreich! dagli spalti. "

Dichiara Meisl.

Ma ormai era troppo tardi: l’Austria si impose per 2-1.

Suicidio, assassinio o incidente?

Ancora oggi a Vienna, la figura di Sindelar è il feticcio a cui fa riferimento il movimento anti-nazista. La verità è che nessuno può sapere quali fossero le sue convinzioni politiche, se Sindi fosse veramente quell’attivista socialdemocratico e difensore degli ebrei come tutti lo ricordano. Una cosa è certa: lui non accettò mai la scomparsa dell’Austria in quanto stato, tanto da rifiutare di indossare la maglietta nazionale unificata all’alba dei Mondiali del 1938.

SindelarFrom Official Website

Subito dopo la partita del Prater, Sindelar fu classificato come un sospetto. Il regime sguainò la Gestapo, che lo cominciò a sorvegliare costantemente. La sua popolarità non l’avrebbe più protetto a lungo. Allontanatosi dal calcio, i pedinamenti si intensificarono. Sindelar avviò un periodo di reclusione volontaria. Il 23 gennaio 1939, preoccupato per non aver più ricevuto sue notizie, un amico si presentò al suo appartamento in centro a Vienna. Forzò la porta e trovò Sindelar esanime assieme alla sua ragazza, Camilla Castagnola, un’italiana ebrea.

Entrambi morirono intossicati dal monossido di carbonio. La tesi ufficiale considera il decesso come accidentale. Diverse voci, invece, sostengono il complotto nazista, altre parlano di un suicidio amoroso. Ancora oggi, viste le circostanze, non c’è totale sicurezza su cosa sia accaduto veramente.

2000 viennesi parteciparono al suo funerale. Seppellirono assieme a lui la loro giovinezza, le note di uno spartito che avrebbe potuto cambiarli, ma non ci riuscì.

A Vienna circola ancora il detto che la più grande fatica passata dagli austriaci sia stata quella di aver fatto credere al mondo che Beethoven fosse austriaco e Hitler tedesco. Matthias Sindelar faceva parte di quel gruppo di nazionalità confuse e anime perse, di quegli anni pallidi e fragili che nemmeno la magia del calcio riuscì a curare.