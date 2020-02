Mazzarri non parla. Il dg del Torino Comi: "Sconfitta inaccettabile, stiamo riflettendo"

Ancora incerto il futuro di Walter Mazzarri, anche se il dg dei granata Antonio Comi parla di una riflessione in corso per valutare la situazione interna alla squadra. Per Comi, e per la società, la sconfitta per 4-0 a Lecce è inaccettabile.

" Non è il momento di parlare, ma di riflettere. Partite così sono inaccettabili, l'atteggiamento dei ragazzi non è quella che ci aspettavamo. Rifletteremo all'interno, e la riflessione è globale, riguarda tutti. Mi ha fatto arrabbiare vedere una squadra rassegnata, faremo alcune riflessioni e valuteremo il tutto "

Una decisione verrà presa dopo il ritorno a Torino

" La partita è finita da poco, dovremo rientrare e ci confronteremo. È già la seconda partita in 10 giorni nella quale la squadra non reagisce e questo ci dispiace molto "