Per la prima volta, Lionel Messi sale al comando della classifica degli atleti più pagati del mondo stilata da Forbes. La stella del Barcellona scalza Floyd Mayweather, leader 4 volte in 7 anni, e precede Cristiano Ronaldo che si assesta in seconda posizione. I cento atleti più pagati del pianeta hanno incassato complessivamente 4 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, con un aumento del 5% rispetto ai guadagni dello scorso anno. Messi, che lo scorso anno si era piazzato secondo, primeggia con 127 milioni. Dietro di lui CR7, che tra ingaggio e sponsorizzazioni ha intascato 109 milioni, e l'attaccante del Paris Saint Germain Neymar (105 milioni). Quarto posto per il pugile El Canelo Alvarez (94) davanti a Roger Federer (93,4).

Cristiano Ronaldo festeggia la vittoria della Nations LeaguePA Sport

Serena Williams unica donna presente nella Top 100

A completare la top ten le star del football americano Russell Wilson (89,5) e Aaron Rodgers (89,3), e i fuoriclasse dell'Nba LeBron James (89) Stephen Curry (79,8) e Kevin Durant (65,4). L'elenco degli atleti comprende 10 sport diversi, il più rappresentato dei quali è il basket con 35 giocatori di Nba). Serena Williams, 63esima con 29,2 milioni, è l'unica donna a entrare nella Top 100 per la seconda volta negli ultimi tre anni.

La Top 10 degli atleti più pagati al mondo

Posizione Atleta Sport Guadagni negli ultimi 12 mesi 1. Lionel Messi Calcio 127 milioni di dollari 2. Cristiano Ronaldo Calcio 109 milioni di dollari 3. Neymar Calcio 105 milioni di dollari 4. El Canelo Alvarez Boxe 94 milioni di dollari 5. Roger Federer Tennis 93,4 milioni di dollari 6. Russell Wilson Football americano 89,5 milioni di dollari 7. Aaron Rodgers Football americano 89,3 milioni di dollari 8. LeBron James Basket 89 milioni di dollari 9. Stephen Curry Basket 79,8 milioni di dollari 10. Kevin Durant Basket 65,4 milioni di dollari