Messi come Che Guevara: L'Equipe celebra così l'argentino dopo l'annuncio del taglio degli stipendi

Lionel Messi come Che Guevara. È questa l'idea che ha partorito il quotidiano francese L'Equipe per celebrare il giocatore del Barcellona dopo l'annuncio del taglio degli stipendi. Una prima pagina forte ed estremamente evocativa, come spesso ci ha abituato questo giornale. "Le Che du Barca" è il titolo, con il volto della Pulce che si fonde nella celebre immagine dell'altro argentino.

Messi, che con Ernesto Guevara condivide i natali a Rosario, non ha mai nascosto la sua ammirazione per il rivoluzionario connazionale. Anni fa, in un'intervista al mensile Garganta Poderosa aveva affermato di emozionarsi alla vista di magliette o bandiere ritraenti il Che. Un'altra cosa in comune con Diego Armando Maradona, che l'immagine di Che Guevara la porta ben impressa sul braccio destro.

Lionel MessiGetty Images

Lunedì, Messi aveva annunciato con un post su Instagram la riduzione del 70% degli stipendi dell'intera squadra e aiuti ai dipendenti. Un comunicato ripreso poi dai compagni e arrivato in seguito a giorni di polemiche, in cui i blaugrana erano stati accusati di poca sensibilità nella delicata situazione coronavirus. Ma il capitano del Barcellona era andato oltre, lanciando una frecciatina alla società, rea di aver messo lui e la squadra sotto pressione. Situazione infuocata, insomma, in Catalogna. La prima de l'Equipe che effetto avrà?