Altro duello all'orizzonte, l'ennesimo, tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L'argentino del Barcellona e il portoghese della Juventus figurano infatti tra i 4 candidati ai Globe Soccer Adwards nella categoria giocatore dell'anno. Le altre due nomination sono quelle di Virgil Van Dijk e Mohamed Salah, protagonisti del trionfo in Champions League con il Liverpool di Klopp e al momento impegnati al Mondiale per Club in Qatar. La cerimonia ufficiale dei Globe Soccer Adwards è in programma il 29 dicembre a Dubai. A distanza di poche settimane dal trionfo di Lionel Messi, che lo scorso 2 dicembre a Parigi aveva messo ufficialmente in bacheca il sesto Pallone d'Oro della sua carriera, si rinnova quindi l'eterna sfida a distanza tra la Pulce e CR7 anche se si tratta senza dubbio di un palcoscenico di minore importanza e prestigio. Di seguito tutte le nomination ai Globe Soccer Adwards 2019.

Miglior giocatore

Cristiano Ronaldo

Virgil Van Dijk

Lionel Messi

Mohamed Salah

Miglior giocatrice

Alex Morgan

Lucy Bronze

Megan Rapinoe

Amandine Henry

Giocatore rivelazione

Jadon Sancho

Erling Haaland

Ansu Fati

Joao Felix

Squadra dell'anno

Ajax

Liverpool

Lione femminile

Allenatore dell'anno

Jurgen Klopp

Erik Ten Hag

Fernando Santos

Procuratore dell'anno

Mino Raiola

Jorge Mendes

Federico Pastorello

Direttore sportivo dell'anno

Andrea Berta

Eric Abidal

Igli Tare

Marc Overmars