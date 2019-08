Messi si infortuna in allenamento: salta il doppio test con Napoli

Primo allenamento e subito stop per Leo Messi. L'argentino si è unito ai compagni di squadra oggi dopo il rientro dalle vacanze estive ma ha dovuto interrompere la seduta in anticipo per un problema alla gamba destra. Gli accertamenti, informa il club blaugrana, hanno rilevato una lesione di primo grado al soleo.

Messi pertanto resterà a Barcellona e non viaggerà con la squadra per la tournée negli Stati Uniti: salterà così i due test con il Napoli (8 e 10 agosto). A seconda dell'evoluzione del suo recupero si deciderà se impiegare la 'Pulce' contro l'Athletic Bilbao nella prima giornata di Liga, il 16 agosto.