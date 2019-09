Parata di stelle alla Scala di Milano per il 'The Best FIFA Football Awards': da Leo Messi a Kilyan Mbappè, da Frank De Jong a Matthij de Ligt, da Marcelo a Luka Modric. Ma non c'è Cristiano Ronaldo. Tanti anche i dirigenti e allenatori, a partire dal presidente della FIGC Gabriele Gravina al ct della Nazionale Roberto Mancini. La dirigenza del Milan al completo con il presidente Paolo Scaroni, l'ad Ivan Gazidis e Zvonimir Boban. Per l'Inter presente il presidente Steven Zhang con gli ad Alessandro Antonelli e Beppe Marotta, il vicepresidente Javier Zanetti. Presente anche il presidente del Real Madrid Florentino Perez e il ds del Barcellona Eric Abidal. Fra i grandi del passato hanno sfilato sul 'green carpet' Ronaldo il Fenomeno, Roberto Carlos, Dunga, Fabio Capello, Samuel Eto'o, Cafù e Van Basten.

Miglior allenatore: Jurgen Klopp

Jürgen Klopp (Germania/Liverpool) ha vinto il premio di miglior allenatore per la stagione 2019 in occasione dei 'The Best FIFA Football Awards', al Teatro alla Scala di Milano. Il tecnico dei Reds ha preceduto Pep Guardiola (Spagna/Manchester City) e Mauricio Pochettino (Argentina/Tottenham Hotspur).

Capace di guidare il Liverpool sul tetto d’Europa, Klopp ha così parlato sul palco: “Un vero onore, anche se il nostro è stato un grande lavoro di squadra e non capisco perché questo riconoscimento arrivi a un singolo”. Al termine del suo discorso Klopp ha spostato l'attenzione sull'associazione 'Common Goal', movimento di beneficenza lanciato con il supporto del calciatore spagnolo Juan Mata e di cui fa parte anche Giorgio Chiellini, che si impegna a destinare una parte degli stipendi dei calciatori/allenatori che ne aderiscono per progetti dedicati alle persone meno fortunate.

Jurgen Klopp, miglior allenatore 2019 FIFAGetty Images

Puskas Award, miglior gol del 2019: vince Zsori

Daniel Zsóri ha vinto il FIFA Puskas Award 2019 (gol più spettacolare) in occasione dei 'The Best FIFA Football Awards', al Teatro alla Scala di Milano. Il giocatore ungherese è stato premiato per il gol segnato in Debrecen-Ferencvaros TC, nel campionato magiaro, il 16 febbraio 2019. Zsóri ha preceduto Lionel Messi (ARG) e Juan Fernando Quintero (COL).

Miglior portiere: Alisson

Alisson Becker (Brasile/Liverpool) ha vinto il premio di miglior portiere per la stagione 2019 in occasione dei 'The Best FIFA Football Awards', al Teatro alla Scala di Milano. Il numero 1 dei Reds ha preceduto Ederson (Brasile/Manchester City) e Marc-André ter Stegen (Germania/Barcelona). Alisson in questa stagione ha vinto la Champions League con il Liverpool e la Coppa America con il Brasile.

Migliore XI FIFA

Questo invece l'undici scelto dalla FIFA per la stagione 2019: presenti due juventini (di cui uno solo alla cerimonia): Ronaldo e de Ligt. L'undici completo: Alisson; Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo; Modrić, De Jong; Hazard; Messi, Ronaldo, Mbappé.

#TheBest FIFA Men's Player 2019: Leo Messi

Il premio più atteso è finito però a Lionel Messi, ovvero quello di miglior giocatore della passata stagione. Messi si è imposto davanti a Van Dijk e Ronaldo, unico tra i grandi big non presenti alla Scala per la cerimonia e rimasto a Torino. Per Messi è la sesta vittoria nel premio organizzato dalla FIFA, che unito ai 5 Palloni d’Oro fa dell’argentino il recordman assoluto in termini di riconoscimenti individuali. Messi riesce insomma a vincere il premio come migliore calciatore FIFA anche in un anno in cui si è portato a casa soltanto la Liga.

Argentina and Barcelona forward Lionel Messi arrives for The Best FIFA Football Awards ceremony, on September 23, 2019 at Teatro alla Scala in MilanGetty Images

#TheBest FIFA Women's Player 2019: Megan Rapinoe

Nel campo femminile invece il successo di miglior giocatrice è stato tutto di Megan Rapinoe. La calciatrice americana, campionessa del mondo e trascinatrice della nazionale statunitense al secondo titolo mondiale consecutivo, è stata eletta dalla FIFA come la più forte dell’anno 2019.