Messico e Brasile volano in finale dei Mondiali Under 17, sconfitte l’Olanda e la Francia

Sono andate in archivio le semifinali dei Mondiali 2019 Under17 di calcio, rassegna di scena in Brasile. Nel primo match all’Estadio Bezerrão di Brasilia il Messico si è imposto ai calci di rigore contro l’Olanda (4-3). Dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo score di 1-1, per effetto delle marcature di Reeger al 74′ e di Alvarez al 79′, la lotteria dei tiri dal dischetto ha premiato la compagine allenata da Marco Ruiz.

Spetterà al Brasile contendere il titolo alla selezione messicana. I padroni di casa l’hanno spuntata contro la Francia 3-2, rimontando in maniera sorprendente il doppio svantaggio, frutto delle realizzazioni di Kalimuendo al 7′ e di Mbuku al 13′. Nella ripresa i verdeoro si sono scatenati e con Kaio Jorge al 62′, Veron al 76′ e Lazaro all’89’ hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo, regalando una grande emozione ai tifosi presenti. Il 17 novembre (ore 15.00 locali) Francia e Olanda si incontreranno per la finale che metterà in palio il 3° posto, mentre quella che varrà l’iride si terrà alle ore 19.00 locali sempre presso l’Estadio Bezerrão.