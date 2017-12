Milan al lavoro come aveva promesso mister Gattuso, a Santo Stefano si replica

La mattinata del Milan non è stata di festa: come aveva promesso mister Gattuso, la squadra ha lavorato a Milanello per provare a risollevarsi da una crisi che nemmeno il cambio di allenatore ha saputo sanare.

La squadra ha svolto una parte di allenamento atletico per pooi passare al lavoro tecnico-tattico con la palla. L'esercitazione è poi andata avanti concentranbdosi sulla fase di possesso palla e con una partitella a campo ridotto, per chiudere con una sessione concentrata sulle palle inattive.

Anche a Santoi Stefano è previsto un altro allenamenti per i rossoneri, ma nel pomerigigo.