Milan, Carnevali categorico: "A gennaio non si muove né Sensi, né Duncan"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali gela il Milan in merito alle eventuali operazione Stefano Sensi e Alfred Duncan (inseguito quest'ultimo anche dall'Inter, club in cui è cresciuto). Nonostante gli ottimi rapporti tra le due società, il club neroverde si conferma irremovibile sul tenersi stretti i propri gioielli durante la fase invernale del calciomercato. Sul centrocampista ex Cesena, in particolare si era parlato anche di 25 milioni pronti ad essere investiti da Leonardo. Il dirigente del Sassuolo è stato intervistato oggi a margine dell'importante convegno "Calcio e ordine pubblico", organizzato proprio al Mapei Stadium:

L'esultanza di Stefano SensiLaPresse

" Non partirà Sensi, non partirà Duncan e nemmeno Peluso (in teoria destinato al Cagliari previo svincolo, ndr). Crediamo nei valori della nostra rosa e a gennaio non vogliamo vendere. Certamente faremo qualche operazione in difesa, in cui siamo in emergenza. "

In questo senso, tutte le piste porterebbero al centrale di esperienza Fabio Lucioni, ex Benevento in Serie A e attualmente al Lecce in B.

Fabio LucioniLaPresse