Milan, depositato in Lega il contratto di Duarte

Il Milan non ha ancora ufficializzato l'acquisto di Leo Duarte, ma il brasiliano è a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Il contratto del neo difensore del Milan risulta infatti depositato in Lega dallo scorso 2 agosto, nell'ambito di un trasferimento a titolo "definitivo". Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche prima di tornare in Brasile, arriva dal Flamengo per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.