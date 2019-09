Milan e Inter dicono 'no' alla ristrutturazione di San Siro: "meglio un nuovo stadio"

L’attuale Stadio Meazza non risponde alle esigenze del calcio moderno, sia per i club che per i tifosi”. Esordiscono così Milan e Inter nel documento congiunto presentato ai capigruppo del consiglio comunale di Milano. Senza troppi giri di parole, le due società calcistiche di Milano, espongono le ragioni secondo cui una ristrutturazione di San Siro non sarebbe preferibile alla realizzazione di un nuovo stadio.

Secondo Milan e Inter, infatti, l’attuale Stadio Giuseppe Meazza è inadeguato sotto parecchi punti di vista:

Adeguatezza agli standard di confort internazionali

Adeguamento normativo

Sicurezza delle aree

Disponibilità delle attività di supporto generatrici dei ricavi

Tutti elementi, a giudizio dei due club, necessari per la competitività delle squadre a livello nazionale ed internazionale.

L’ipotesi (scartata) di ristrutturare il Meazza

Milan e Inter hanno quindi esaminato tre opzioni per raggiungere l’obiettivo di creare uno stadio moderno, dando preferenza all’area di San Siro. La ristrutturazione dell’attuale impianto, come anticipato, secondo Inter e Milan comporterebbe non solo costi eccessivi rispetto alla possibilità di costruire un nuovo stadio, ma anche un serio problema logistico: ovvero dove andare a giocare nei 4 anni che sarebbero necessari per eseguire la ristrutturazione.

Oltre a questo, al termine di una complicata ristrutturazione – che nel documento di Milan e Inter prevederebbe il completo rifacimento del primo anno e la demolizione del terzo anello – restituirebbe a quel punto un impianto “...irriconoscibile. La nuova struttura esterna modificherebbe radicalmente gli elementi identitari”.

Il progetto del nuovo stadio

Invece che la ristrutturazione di San Siro, dunque, Inter e Milan propongono la costruzione di un nuovo impianto da 60.000 posti a fronte di un investimento complessivo tra stadio e distretto multifunzionale da 1,2 miliardi di euro.

Questi i vantaggi, secondo quanto indicato nella presentazione fatta ai capigruppo in consiglio comunale:

Nuova occupazione per oltre 3.500 persone;

Grande focus sulla sostenibilità (LEED certification)

22 nuovi ettari di verde fruibile e spazio pedonale

80 milioni di euro di opere pubbliche a servizio dei cittadini e per la riqualificazione dell’area

Il nuovo stadio, inoltre, avrebbe un’altezza fuori terra pari a 30 metri, contro i 68 metri dell’attuale stadio, rendendo l’impatto ambientale decisamente meno drastico sulle linee architettoniche del quartiere. Nel documento presentato in Comune Milan e Inter hanno inoltre messo nero su bianco come tutti gli investimenti verrebbero dai due club, che in cambio però richiedono un diritto di superficie della durata di 90 anni (sulla falsa riga di quanto fatto dalla Juventus con il Comune di Torino per la costruzione dello Stadium nell’ex area del ‘Delle Alpi’ o dell’Udinese con il comune di Udine per la Dacia Arena ex Stadio Friuli).

La proposta, infine, prevede il pagamento di un canone al Comune di Milano e la restituzione, al termine dei 90 anni, non solo dell’impianto sportivo ma anche dell’intero distretto multifunzionale.