Milan femminile scatenato: 8-0 delle ragazze di Carolina Morace al Pink Bari

In attesa dei due posticipi domenicali tra il ChievoVerona Valpo e la capolista Juventus e tra la Roma e il Sassuolo, quest’oggi sono andati in scena quattro incontri validi per la dodicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2019, il primo turno del girone di ritorno. Un sabato calcistico “in rosa” ricco di gol (24 reti) nel quale le emozioni non sono mancate.

Cominciamo la nostra rassegna dal rotondo successo del Milan contro il malcapitato Pink Sport Bari. Le rossonere di Carolina Morace si sono imposte con il punteggio di 8-0 al “Vismara“ per effetto delle marcature di Daniela Sabatino (tripletta), Valentina Giacinti (poker) e di Lisa Alborghetti. Con queste quattro reti realizzate Giacinti rafforza la propria leadership riferita alle reti messe a segno in campionato (15). Grazie al successo contro le pugliesi le rossonere sono salite a quota 30 punti in classifica e sorpassano momentaneamente la Juve.

Ha risposto presente anche la Fiorentina di Antonio Cincotta che ha centrato il bersaglio grosso in trasferta sull’insidioso campo di Bergamo contro l’Atalanta Mozzanica: un perentorio 6-0 firmato da una tripletta di Ilaria Maurro, una doppietta di Alia Guagni e dall’immancabile realizzazione della scozzese Lana Clelland. Tre punti anche per il Florentia che ha superato 3-1 tra le mura amiche del “Goffredo Del Buffa” l’Hellas Verona. Elisabetta Tona, Isotta Nocchi e un’autorete di Sofia Meneghini hanno messo in discesa il confronto. Per le scaligere a segno Bianca Giulia Bardin. Le toscane al momento sono quarte a 20 punti, in attesa di sapere cosa accadrà tra Roma e Sassuolo. Infine pareggio 3-3 tra Orobica e Tavagnacco. Le bergamasche sono andate tre volte in vantaggio grazie a Chiara Barcella, Martina Zambolini ed a Luana Merli. Caterina Ferin e una doppietta di Chiara Pasqualini hanno evitato però la capitolazione alle friulane.

I risultati della dodicesima giornata di Serie A:

Florentia – Hellas Verona 3-1

Milan – Pink Sport Bari 8-0

Atalanta Mozzanica – Fiorentina 0-6

Orobica – Tavagnacco 3-3

ChievoVerona Valpo – Juventus domani alle ore 12.30

Roma – Sassuolo domani alle ore 15.00

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix