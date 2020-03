Milan-Genoa rinviata: Calabria regala la sua maglia a un tifoso venuto dal Cile per vederla

Pensate se doveste mettere via dei soldi per una vacanza agognata da una vita intera e magari all'interno di questa vacanza infilaste la partita della squadra del vostro cuore. Ok, ora pensate se questa partita venisse rimandata e che quindi probabilmente non avrete la possibilità di vedere la vostra squadra dal vivo. Ecco questa è la situazione in cui si è trovato David Mora Cvitanic, tifoso cileno del Milan, era partito da Punta Arenas, città del Cile meridionale, per visitare Milano e assistere alla gara dei rossoneri contro il Genoa a San Siro.

13mila chilometri per poter vedere i rossoneri giocare a San Siro, ma non è stato possibile: partita prima dichiarata a porte chiuse, poi definitivamente rimandata. Per il nostro amico, kinesiologo, amante del calcio e appassionato di fotografia, partito dal Cile lo scorso 25 febbraio, è stata una vera e propria mazzata, come testimonia il suo messaggio su twitter.

" Ho viaggiato dalla Patagonia cilena all'italia per il mio Milan ma non avrò la soddisfazione di tifare per il mio Milan nel mitico stadio di San Siro. La mia passione per questa maglia è forte e mi ha portato dalle terre più a sud del mondo fin qui. Non potrò andare allo stadio e nemmeno vedere Casa Milan. Fa male all'anima "

Il messaggio di Davide Calabria

Per fortuna il suo messaggio su Twitter non è finito nel dimenticatoio: anzi, un giocatore del Milan, Davide Calabria, si è accorto del dramma che stava vivendo il tifoso cileno e ha voluto intervenire, con un gesto di buon cuore.

" Ciao David, La tua storia è pazzesca e merita un pensiero da parte mia, domani ti farò avere una mia maglia autografata. Un piccolo gesto che spero ti faccia piacere, nell’attesa un giorno di poterti avere ospite a Milanello! Forza Milan "

Il tifo al tempo del Coronavirus e dei social. David non avrà visto il Milan dal vivo, ma può tornare a casa comunque con un sorriso. E una maglia rossonera.