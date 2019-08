Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, dopo Patrick Cutrone il Wolverhampton fa sul serio col Milan anche per Franck Kessié. Il club rossonero vuole preparare almeno un grande colpo (Luka Modric?) e sta cercando - secondo i paletti posti dall'ad Ivan Gazidis - di acquisire un consistente tesoretto attraverso le cessioni.

Alla caccia del "tesoretto": 30 milioni per Kessié

In questo senso, non sarebbe in piedi solamente la trattativa di cessione di Gianluigi Donnarumma al PSG, ma anche quella del granatiere di centrocampo ivoriano. Il regista delle operazioni è, come sempre, Jorge Mendes, super agente nonché uomo ombra del calciomercato dei Wolves (il cui organico, lo ricordiamo, è pieno di giocatori portoghesi): il procuratore lusitano ha fatto recapitare sulla scrivania di Maldini, Boban e Massara, un'offerta da 30 milioni.

L'ivoriano non è convinto

Il Milan ci sta riflettendo, ma sarebbe intenzionata ad accettare. Lo scoglio da superare, però, lo piazza lo stesso Kessié, non convinto nel trasferimento del club inglese, che nei sorteggi di Europa League ha legato il proprio cammino a quello del Torino. Nelle prossime ore, attesi sviluppi della trattativa. E non potrebbe essere altrimenti vista la chiusura del mercato inglese, prevista alle 18 di oggi, giovedì 8 agosto.