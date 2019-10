Milan, ufficiale l'esonero di Marco Giampaolo: è fatta anche per Stefano Pioli

Adesso è davvero ufficiale: Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Milan. Si attendeva di fatto solo il comunicato della società, che è arrivato nella serata di martedì. Con questa nota, il Milan, ha sollevato il tecnico abruzzese dopo soli 2 mesi di campionato.

"AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”. (qui il link al sito ufficiale)

Stefano Pioli è il sostituto: per lui pronto un biennale

Al tempo stesso è già stato individuato anche il sostituto. Sfumato Luciano Spalletti per i problemi legati al contratto con l’Inter, la scelta è stata quella di Stefano Pioli.

E’ andato a buon fine infatti l’accordo tra le parti. Pioli firmerà nella giornata di mercoledì mattina un biennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Il tecnico parmigiano poi presiederà l’allenamento dei rossoneri già del pomeriggio.

Termina così una due giorni piuttosto intensa in casa Milan, che riparte dunque da Pioli, già sulla panchina di Lazio, Inter e Fiorentina negli ultimi 5 anni. Il miglior risultato in carriera è un terzo posto in campionato raggiunto con la Lazio nella stagione 2014/15, dove si fermò alle spalle solo di Juventus e Roma.