Milena Bertolini: "Il movimento femminile è il futuro, però serve il professionismo"

Non ci sono dubbi che i risultati ottenuti dalla Nazionale italiana di calcio femminile ai Mondiali 2019 siano stati degni di nota. I quarti di finale sono un vanto per la gestione del CT Milena Bertolini, capace di valorizzare al meglio un gruppo di calciatrici che, pur partendo da un livello tecnico inferiore, è riuscito ad essere tra le migliori otto squadre della rassegna iridata in Francia, sfiorando la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Un riscontro che deve essere valutato come un punto di transito e non certo d’arrivo. Lo ha ribadito ai microfoni di Sky Sport Bertolini, che già è proiettata alle qualificazioni agli Europei 2021: