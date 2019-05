Miracolo a Berlino: l'Union vola in Bundesliga per la prima volta, Stoccarda beffato

Era la squadra di Berlino Est opposta alla Dinamo - la squadra della famigerata STASI - gioca nel primo stadio di un campionato professionistico possieduto in parte dai tifosi, da oggi si è garantita il diritto a partecipare alla Bundesliga per la prima volta: tutto questo - e molto altro - è l'Union Berlin, che l'anno prossimo contro l'Hertha tornerà a dar vita al derby capitolino di Germania.

Grazie allo 0-0 strappato allo Stoccarda nella cornice mozzafiato dello Stadion An der Alten Försterei l'Union Berlin ha così trionfato nella spareggio di Bundesliga in virtù del pirotecnico 2-2 della gara di andata in trasferta: mai nel corso di tutta la sua storia l'ex squadra dei dissidenti berlinesi aveva partecipato al massimo campionato tedesco. Da qui le scene di giubilo e delirio collettivo scattate al fischio finale.