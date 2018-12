Lutto negli USA: si è spento Sigi Schmid, l'allenatore più vincente della MLS

La Major League Soccer e il mondo del calcio sono in lutto e piangono la morte di Sigi Schmid, l’allenatore più vincente della storia della MLS. Il tecnico tedesco naturalizzato americano è mancato all’età di 65 anni e si è spento la notte di Natale all’ospedale Ronald Reagan UCLA di Los Angeles dov’era stato ricoverato d’urgenza a inizio mese. Fino a settembre Schmid era stato protagonista in campo con i LA Galaxy: è stato anche il primo head coach di Ibrahimovic nella lega nordamericana.

Sigi Schmid però è stato ovviamente molto di più per il soccer. In 20 stagioni di MLS è stato grande protagonista specialmente con tre club, portati al trionfo in MLS Cup: nel 2002 i LA Galaxy (dal 1999-2004, e poi 2017-2018), poi i Columbus Crew (dal 2006 al 2008) con vittoria nel 2008 fino all’esperienza coi Seattle Sounders (dal 2009 al 2016).

Schmid ha vinto 240 partite in regular season MLS alle quali vanno aggiunte altre 26 sfide vinte nella postseason. Per due volte è stato MLS Coach of the Year (1999 e 2008) e ha messo in bacheca anche cinque US Open Cup (di cui quattro coi Sounders). Inoltre è stato uno dei due allenatori a portare una squadra MLS al trionfo in CONCACAF Champions League, coi LA Galaxy nel 2002.

In carriera Schmid ha lavorato anche con la Nazionale USA, come assistente allenatore al Mondiale di USA 1994, per poi occuparsi della Under 20.

Allenatore più vincente della MLS: 240 vittorie in regular season

MLS Cups: 2002, 2008

Supporters’ Shields: 2002, 2008, 2014

U.S. Open Cup titles: 2001, 2009, 2010, 2011, 2014

Concacaf Champions Cup: 2000

NCAA national championships: 1985, 1990, 1997

MLS Coach of the Year: 1999, 2008

NCAA Coach of the Year: 1997

UCLA Athletics Hall of Fame: 1996

National Soccer Hall of Fame: 2015

