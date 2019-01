Rooney arrestato per ubriachezza negli Usa lo scorso 16 dicembre

L'ex centravanti della nazionale inglese Wayne Rooney è stato arrestato in stato di ubriachezza lo scorso 16 dicembre all'aeroporto di Washington.

L'attaccante, secondo quanto riferito oggi dalla rete televisiva Washington ABC 7 News e dal giornale The Athletic, avrebbe due sanzioni, una di 25 dollari, una di 91 per furto. Dopo aver ricevuto il versamento dei due importi, il tribunale di Washington ha revocato un'udienza, in programma per il 24 gennaio. A confermare l’arresto di Rooney e la brevissima detenzione nel carcere di Loudoun è stato un portavoce dell’ufficio dello sceriffo.

Il Dc United, club dove il 33enne milita ha parlato di vicenda che "riguarda la sfera privata di Wayne e che il club affronterò internamente". Al momento la MlS è ferma. Il training camp inizierà fra due settimane.