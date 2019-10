Ibrahimovic non digerisce il ko nel derby: gestaccio ai tifosi mentre esce dal campo

Ibra perde e non ci sta. Niente di nuovo, visto il carattere focoso del personaggio: i suoi Los Angeles Galaxy perdono 5-3 nel derby valido per la semifinale di Western Conference in MLS e sono fuori dalla corsa per il titolo. Una grande delusione per lo svedese che ci teneva, almeno quest'anno, a guidare la propria squadra verso il successo. Non sarà così.

Ibra segna un gol - grazie alla gentile concessione del portiere avversario - ma non può nulla contro uno scatenato Carlos Vela (proprio con lui ci fu un'aspra polemica tempo fa), autore di una doppietta nel primo tempo, e i suoi compagni. Finisce 5-3 e i Galaxy sono out, ancora una volta.

E mentre Zlatan lascia il campo a testa china, ecco il fattaccio: qualche tifoso evidentemente si rivolge a lui in tono di scherno, Ibra non ci pensa due volte e per tutta risposta si prende in mano genitali e li mostra al tifoso.

Il contratto dello svedese scade a dicembre: se dovesse decidere di lasciare la MLS non sarebbe certo il migliore degli addii. Ma mai come in questo caso è meglio aggiungere... TO BE CONTINUED!