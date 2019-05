Zlatan Ibrahimovic è stato multato (con una cifra che non è stata resa nota) per la simulazione effettuata durante la sfida di mercoledì scorso persa 3-1 dai suoi Los Angeles Galaxy contro il Columbus Crew. A renderlo noto è la Major League Soccer. Al bomber svedese è stata comminata la sanzione a causa di una caduta dopo un presunto contatto al 23' con il portiere avversario, Zack Steffen.

Zlatan IbrahimovicGetty Images

Per Ibra 9 gol nelle prime 9 giornate

Ibrahimovic sta attraversando un ottimo periodo di forma forma con i Galaxy, in virtù dei 9 gol messi a segno in altrettante partite disputate. È secondo nella classifica cannonieri di MLS alle spalle del messicano Carlos Vela del Los Angeles Fc. I Galaxy, che non sono riusciti a centrare i playoff la scorsa stagione, sono secondi in classifica nella Western Conference a -2 dalla capolista Los Angeles Fc.