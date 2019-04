Ibrahimovic si scaglia contro l'arbitro: "Rigore contro? Non ha visto, stava bevendo il caffè"

Nella notte tra sabato e domenica i Galaxy di Ibrahimovic hanno battuto per 2-1 Houston, con gol decisivo di Diego Polenta. L’ex attaccante di Milan, Inter e Juventus aveva invece firmato il gol dell’1-0 dal dischetto, raggiungendo quota 7 reti in campionato. Nel post gara, però, lo svedese si è scagliato contro il direttore di gara, il sig. Jair Marrufo, per il penalty concesso ai texani.

" Non voglio lamentarmi troppo, ma secondo me l'arbitro stava bevendo il caffè mentre stava accadendo quello che è successo e non ha visto. L’arbitro non è nemmeno andato a rivederlo. Non so se è una questione di ego "

Il direttore di gara aveva assegnato un rigore per il fallo su Alberth Elis, avvenuto però fuori dall’area. Marrufo non si è avvalso della VAR per rivedere l’azione, andando dritto per la sua strada e fischiando il penalty per la Dynamo che ha trovato così il momentaneo 1-1.

Ma Ibrahimovic aggiunge...

" Non voglio essere troppo critico o qualcosa del genere perché la MLS mi punirà, ma io sono la MLS quindi non mi preoccupo "