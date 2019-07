454 gol in 770 partite come Zlatan Ibrahimovic e una doppietta in meno di un quarto d’ora come Zlatan Irbahimovic: a conti fatti, la seconda opzione è di gran lunga la migliore. I Los Angeles Galaxy si risollevano dopo la sconfitta contro San José grazie al successo per 2-0 sul Toronto FC, una vittoria maturata negli ultimi 15 minuti attraverso la trasformazione di Ibrahimovic in Irbahimovic, così come erroneamente scritto sul retro della maglietta indossata nella ripresa dopo un primo tempo incolore.

Casualità, o destino, l’inconveniente ha funzionato: ecco la strana photogallery della partita:

Il primo tempo giocato come Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic nel primo tempo del match contro i Toronto FC terminato 0-0Eurosport

Il rientro in campo nella ripresa come Zlatan Irbahimovic

Zlatan Ibrahimovic rientra in campo nella ripresa del match LA Galaxy-Toronto FC con la maglia IrbahimovicEurosport

Zlatan Irbahimovic esulta dopo il gol dell'1-0 al 75'

Zlatan Ibrahimovic realizza l'1-0 con la maglia con il refuso Irbahimovic, EurosportEurosport

Zlatan Irbahimovic festeggia il gol del 2-0 all'89'