Giuseppe Rossi ci riprova: l'ex Genoa, Fiorentina e Parma firma con il Real Salt Lake in MLS

Giuseppe Rossi sbarca in MLS. Nuova avventura per il classe '87, la cui carriera è stata costellata da tantissimi infortuni. Ora l'ex giocatore di Genoa, Fiorentina e Parma ci riprova a Salt Lake City, nello Utah, dove giocherà per una stagione al Real Salt Lake.

Un'avventura interessante per lui negli States, considerando che Giuseppe Rossi è nato proprio negli Stati Uniti d'America a Teaneck, New Jersey, muovendo i primi passi da calciatore nelle giovanili del New Jersey Stallions (anche se il franchise è stato chiuso nel 2004) prima di trasferirsi a Parma all'età di 12 anni.

La MLS lo ha sempre corteggiato, ecco che Giuseppe Rossi ha risposto presente. La sua ultima stagione da professionista è stata quella 2017-2018 con il Genoa, dopo aver collezionato 9 presenze e un gol in Serie A (rete alla sua ex Fiorentina).