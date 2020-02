Inno da Oscar per la MLS: firmato da Hans Zimmer, compositore del Gladiatore e Inception

In occasione della 25a stagione di Major League Soccer, la lega ha svelato un nuovo inno ufficiale creato dal compositore vincitore del Grammy e Oscar Hans Zimmer, il cui curriculum include le partiture per alcune pellicole di enorme successo come il Gladiatore, Il re leone, La trilogia del Cavaliere Oscuro, Pirati dei Caraibi e oltre altri 150 film di grande rilevanza.

A partire dall’inizio della stagione MLS 2020 sabato, in programma il 29 febbraio, il nuovo inno verrà riprodotto durante l’ingresso dei giocatori in campo, e poi all’inizio di ogni match del torneo.

" Niente anima le persone come il gioco del calcio, comporre un inno per Major League Soccer è stata una sfida emozionante e un grande onore data la sua crescita e affermazione nel mondo dello sport. Sono orgoglioso del prodotto finito e di tutti gli artisti che hanno lavorato al pezzo. Abbiamo creato un inno che cattura il vero spirito di MLS e dei suoi sostenitori in questo momento straordinario per il campionato "

Queste le parole del premio Oscar che si lega al mondo del calcio in attesa di altri grandi capolavori cinematografici.