Moise Kean torna protagonista e anche l'Under 21 trova la goleada: 6-0 all'Armenia

Quarta vittoria nel girone di qualificazione per l’Italia di Nicolato, che trova un successo rotondo contro l’Armenia in quel di Catania, con la partita rinviata di due ore e mezza per il nubifragio che si è abbattuto sul Massimino. Protagonisti del match Moise Kean e Pinamonti, che hanno dimostrato un buon affiatamento in attacco, trovando una doppietta il primo, il gol del momentaneo 2-0 il secondo. Nella ripresa a segno anche Zanellato, Scamacca e del Prato.

Cronaca

Italia subito pericolosa con Pinamonti, ma ci pensa Aslanyan a chiudere lo specchio della porta. Al 15’ arriva comunque il vantaggio dei padroni di casa con la rete di Moise Kean che, dopo una progressione di 20 metri, supera il portiere avversario. Ci prova anche Cutrone, ma il raddoppio arriva al 25’ con la girata in area di Pinamonti. Ancora Cutrone nel finale di tempo, Aslanyan respinge e Kean colpisce in tap-in.

L’Italia non smette di giocare nella ripresa e va subito a caccia del quarto gol. Al 53’ arriva il poker di Zanellato che finalizza una grande azione della squadra di Nicolato. Dentro Scamacca che trova subito la rete con un colpo di testa, poi arriva il 6-0 firmato da del Prato che batte Aslanyan con un rasoterra dopo un’azione personale.

Tabellino

Italia-Armenia 6-0

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, del Prato, L.Ranieri (63' Bettella), M.Sala (56' Tripaldelli); Zanellato (63' Zanellato), Carraro, Locatelli (83' Maggiore); Moise Kean, Pinamonti (56' Scamacca), Cutrone. Ct: Paolo Nicolato

Armenia (4-1-4-1): Aslanyan; Mkrtchyan, Khachumyan (72' Vardanyan), Danielyan, Aslanyan (72' Grigoryan); Geghamyan; Movsesyan (58' Sadoyan), Bichakhchyan, Khamoyan (66' Nalbandyan), Melkonyan; Hovhannisyan (58' Portugalyan). Ct: Antonio Flores

Marcatori: 15' e 41' M.Kean (I), 25' Pinamonti (I), 53' Zanellato (I), 57' Scamacca (I), 66' del Prato (I)

Arbitro: Stéphanie Frappart (Francia)

Ammoniti: 37' Movsesyan, 52' Khachumyan, 62' Zanellato, 83' Maistro

Espulsi: nessuno