A Montpellier (martedì 25 giugno alle 18), la Nazionale italiana di calcio femminile proverà ad entrare nella storia qualificandosi ai quarti di finale dei Mondiale in caso di successo agli ottavi. Le azzurre, dopo aver superato in maniera convincente - con il primo posto - il girone C, se la vedranno contro la Cina, compagine giunta terza nel girone B, alle spalle della Germania e della Spagna.

" Il regalo che vorrei per tutte noi è il passaggio del turno. Arrivare prime nel girone è stata una soddisfazione enorme. Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, ma è la compattezza del gruppo che ci ha dato quel qualcosa in più nei momenti in cui abbiamo sofferto. Ci aspetta un ottavo di finale difficile, sarà una partita molto combattuta ed equilibrata contro un’avversaria molto forte, organizzata e fisicamente preparata. La Cina è molto compatta e ordinata, gioca di rimessa ma non solo, tra le terze classificate è la squadra più forte. Cercheremo di fare come sempre la partita puntando sulle nostre qualità, dalla difesa alla costruzione del gioco mettendo dentro la fantasia, che è un po’ una particolarità del calcio italiano e delle nostre ragazze "