Ct Bertolini: "Italia fuori a testa alta, ora serve il professionismo"

" Usciamo a testa alta, le ragazze hanno fatto un Mondiale eccezionale. Anche oggi hanno fatto una grande partita, contro un avversario forte, sono molto orgogliosa di loro "

Così il ct dell'Italia Milena Bertolini commenta ai microfoni della Rai la sconfitta nei quarti di finale dei Mondiali contro l'Olanda. "Se non sfrutti le occasioni, se non sei cinica, poi diventa difficile, ma le ragazze hanno fatto vedere tutto il loro valore", aggiunge. "Le lacrime ci stanno, le emozioni, ma ora devono vedere la cosa bella che questo è un punto di partenza per il loro futuro", prosegue Bertolini. "Ogni sconfitta insegna qualcosa, ma abbiamo fatto vedere tutte le cose positive che stiamo facendo", insiste il ct azzurro.

" Da ora in poi il calcio femminile in Italia sarà diverso. ora chi ha il compIito di prendere certe decisioni deve farlo, perchè le ragazze meritano il professionismo ed opportunità diverse. Oggi hanno giocato contro colleghe professioniste e da quel punto di vista era una partita non alla pari "

Rilancia poi la Bertolini. "Tutte hanno dato l'anima e il cuore per questi due mesi, sono ragazze che hanno dato tanto e sono arrivate stanche", conclude Bertolini tornando sulla partita.

Le parole di Bonansea

" Speravamo di poter arrivare alle Olimpiadi, non è stato così. Oggi è stata dura, ma ora speriamo che questo sogno possa andare avanti che tutti continueranno a seguirci perchè ne abbiamo bisogno "

Così Barbara Bonansea, attaccante della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la sconfitta nei quarti di finale ai Mondiali contro l'Olanda. "Speravamo tanto di poter arrivare fra le prime quattro, partivamo molto più indietro. Ce la siamo giocata, ma abbiamo preso due gol su palle inattive e poi piangi perchè hai passato due mesi tutte insieme, creando un feeling particolare. È svanito un sogno, ma sono contenta che abbiamo fatto questo tutte insieme", aggiunge. "Non conta chi segna, importante era vincere. Oggi non siamo riusciti a buttarla dentro, ci dispiace ma è il calcio", conclude.

Le parole di Giuliani

"Purtroppo abbiamo preso gol su due palle inattive, loro erano una squadra molto fisica ma ci portiamo dietro tante cose positive. Nessuno si aspettava quello che abbiamo fatto, credo non ci sia niente di più bello. Ci portiamo a casa tanta esperienza e orgoglio". Così Laura Giuliani, portiere della nazionale femminile, commenta ai microfoni della Rai la sconfitta contro l'Olanda ai Mondiali. "Non avevamo niente da chiedere, abbiamo giocato tranquille ora torniamo a casa per ricominciare da dove abbiamo interrotto", aggiunge.