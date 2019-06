1) Italia in fiducia: quali sono le reali possibilitá azzurre?

Lo diciamo chiaramente: arrivare ai quarti di finale sarebbe giá un mezzo miracolo. La Nazionale italiana partecipa al terzo Mondiale femminile della sua storia (dopo 1991 e 1999), dovrá affrontare un girone tosto con Brasile, Australia e Giamaica e difficilmente, pur passando la prima fase, avrá un accoppiamento abbordabile agli ottavi. La poca esperienza internazionale del gruppo azzurro é un ulteriore motivo di incertezza. Nelle qualificazioni (sette vittorie in otto gare) il gruppo del CT Milena Bertolini si é comunque dimostrato compatto e unito. Potrebbe essere un fattore positivo.

2) Chi sará la stella dell'Italia?

Due nomi. In difesa Elena Linari, pilasto dell'Atletico Madrid. In attacco Cristiana Girelli, punto di riferimento della Juventus e miglior marcatrice azzurra nelle qualificazioni. Sono loro le due quelle chiamate a fare la differenza.

3) Quali sono le Nazionali favorite?

Stati Uniti su tutti. Le americane sono andate in finale in quattro delle sette precedenti edizioni e sono campionesse del mondo in carica. Squadra matura, tecnica e completa. Poi citiamo il Giappone, la Germania, la sorprendente Inghilterra e come outsider la Francia padrona di casa, formata in gran parte dal fortissimo blocco del Lione. Difficile che la Coppa vada a qualcuno di diverso da queste cinque formazioni.

Germany WomenGetty Images

4) Giocatrici da seguire e possibile capocannoniere?

Alex Morgan, Meghan Rapinoe e Carli Lloyd sono le tre fuoriclasse della Nazionale USA. Alex Morgan, in particolare, vanta oltre 100 reti in Nazionale ed é stata la miglior marcatrice della CONCACAF 2018 con sette reti in quattro partite. 30 anni: puó e deve essere il suo Mondiale. Occhio anche all'ungherese naturalizzata tedesca Dzsenifer Marozsan e alla capitana della Nazionale inglese Stephanie Houghton.

5) Perché non é presente il pallone d'oro femminile in carica?

Ada Hegerberg non parteciperà alla Coppa del Mondo femminile 2019. La talentuosa attaccante del Lione, premiata con il Pallone d’Oro nello scorso dicembre, non è stata inserita nella lista dei convocati della Norvegia. In realtà Hegerberg non gioca in Nazionale dal 2017. Il motivo del suo distacco dalla squadra è una protesta per le discriminazioni (soprattutto economiche) tra calcio maschile e calcio femminile nel paese scandinavo e in generale in gran parte d'Europa. Una scelta che ha fatto discutere e che crea tutt'ora dibattito su un tema sempre attuale.

Video - Ada Hegerberg, che serata! Tripletta in finale di Champions, mvp e la sorpresa durante l'intervista 00:32

6) Dove si potranno vedere le partite?

Tutte le 52 partite, di cui 37 in esclusiva totale, saranno trasmesse su Sky (abbonamento Calcio), che ha acquisito i diritti dell'intera competizione e coprirá totalmente l'evento. La Rai invece trasmetterà in diretta su Rai 2 tutte le partite della Nazionale italiana, mentre gli altri incontri principali – non tutti – verranno trasmessi su Rai Sport.

Gli appuntamenti da non perdere

07-06-2019 ore 21.00 Francia-Corea del Sud Match d'esordio rassegna 09-06-2019 ore 13.00 Australia-Italia Primo match azzzurre 14-06-2019 ore 18.00 Giamaica-Italia Secondo match azzurre 18-06-2019 ore 21.00 Italia-Brasile Terzo match azzurre 22-06-2019 / 25-06-2019 Ottavi di finale - 27-06-2019 / 29-06-2019 Quarti di finale - 02-07-2019 / 03-07-2019 Semifinali - 07-07-2019 Finale 1° posto -

7) In Francia c'é fermento? Sará una competizione seguita?

I principali canali sportivi francesi e i principali quotidiani non parlano d'altro. Il Mondiale femminile sta surclassando in questi giorni anche il calciomercato. Competizione attesa, seguitissima e in auge. Si prevede una buona affluenza anche negli stadi di Francia, dove comunque il calcio femminile é molto seguito. Insomma, non lo stesso riscontro di un Mondiale maschile, ma una rassegna che verrá seguita in tutto il mondo e che porterá un discreto business di turismo anche in Francia. All'estero nessuno snobba il calcio femminile.

8) Che livello di calcio vedremo?

Non un calcio veloce, anche per questioni fisiche. Ma aspettatevi giocate di qualitá e giocatrici molto tecniche. Nelle prime cinque/sei Nazionali al mondo ci sono atlete di livello, che potrebbero anche impressionarvi. Le partite non avranno ritmi altissimi, ma saranno sicuramente piacevoli. Ci sono selezioni che giocano palla a terra e sono molto organizzate. E occhio ai gol: ci sono Nazionali che non si fermano e chiudono spesso in goleada.

Phil Neville PA Sport

9) Qual é la formula del torneo? Quali sono le date chiave?

Torneo a 24 squadre. Passano le prime due di ognuno dei sei gironi, piú le quattro migliori terze. Poi ottavi, quarti, semifinali e finali. Si comincia oggi venerdí 7 giugno e si chiude il 7 luglio con la finalissima di Lione. 52 partite racchiuse in un mese. L'Italia fa il suo esordio domenica 9 giugno alle ore 13 contro l'Australia. Poi gioca venerdí 14 alle 18 contro la Giamaica e martedí 18 alle 21 contro il Brasile.

10) Perché questo Mondiale puó rappresentare un punto di svolta per l'intero movimento femminile?

Il Mondiale piú atteso. Perché sará a 24 squadre, perché sono presenti tutte le Nazionali piú forti, perché il calcio femminile é in costante crescita a livello di investimenti. Tanti top club europei ormai da anni si sono dotati della loro formazione femminile e il livello della competizione é destinato ad alzarsi. Per l'Italia, poi, visti i recenti sviluppi e la visibilitá televisiva, potrebbe essere una vera occasione di definitivo lancio. Meglio tardi che mai.