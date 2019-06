Favola Giamaica, ai Mondiali femminili grazie alla figlia di Bob Marley

Non hanno molti soldi, sponsor o appariscenti strutture per allenarsi, ma questo non le ha fermate: le 'Reggae Girlz' della Giamaica, la squadra nazionale di calcio femminile che solo qualche anno fa non esisteva nemmeno, è pronta a esordire nella Coppa del Mondo in Francia. Con l'aiuto della figlia del leggendario re del reggae Bob Marley, la Giamaica - prima squadra dei Caraibi ad arrivare alla fase finale - è pronta a scendere in campo nello stesso girone dell'Italia con Australia e Brasile. Una storia incredibile quella della nazionale femminile giamaicana perchè dopo aver fallito la qualificazione alle Olimpiadi del 2008 a Pechino, la Federazione aveva di fatto sciolto la squadra.

Non giocando più a livello internazionale, le Reggae Girlz sono crollate nel ranking della FIFA prima di una prodigiosa risalita grazie a Cedella Marley, figlia del più famoso figlio della Giamaica, super tifoso di calcio. Nel 2014, l'imprenditrice e cantante ha trovato uno sponsor per il team e organizzato una raccolta fondi. Così ha dato nuova vita al programma ed è diventata di fatto ambasciatrice. Nei circoli calcistici dell'isola, il suo nome viene considerato come sacro. "Avevano bisogno di aiuto, sono donne, gli hanno detto che non potevano praticare uno sport che amano, quindi ci siamo sentite coinvolte ed eccoci qui", ha detto Marley all'AFP. Ed è anche per questo che il logo della Bob Marley Foundation campeggia in primo piano sulle maglie della squadra giamaicana.