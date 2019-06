Francia-Corea del Sud 4-0: transalpine sul velluto, doppietta di Renard

La Francia surclassa la malcapitata Corea del Sud per 4-0 nella gara inaugurale dei Mondiali 2019 di calcio femminile: le transalpine fanno un sol boccone delle asiatiche grazie alle reti di Le Sommer al 9′, di Renard, doppietta per lei, al 36′ ad al 45’, e di Henry al minuto 85′. Padrone di casa della manifestazione ovviamente in testa alla classifica del Girone A.

Nel primo tempo la Francia passa subito in vantaggio al 9′ con Eugenie Le Sommer, con un bel destro di prima intenzione che bacia la traversa e scuote la rete. Le transalpine chiudono i conti nel finale della prima frazione grazie alla personale doppietta di Renard: doppio colpo di testa vincente su azione d’angolo al 36′ ed in pieno recupero, al 47′ del primo tempo. Nella ripresa la Francia amministra senza soffrire ed al minuto 85 Henry cala il poker transalpino con pregevole destro a giro sul palo lontano.

Tabellino

FRANCIA-COREA DEL SUD 4-0

Marcatrici: Le Sommer 9′, Renard 36′ 45’+2, Henry 85′

FRANCIA: Bouhaddi; Torrent, Mbock-Bathy, Renard, Majri; Bussaglia, Thiney, Henry; Cascarino, Diani, Le Sommer. All. Diacre.

COREA DEL SUD: Kim; Kim Hyeri, Hwang, Kim Doyeon, Jang; Lee Young-Ju, Ji, Cho; Kang, Jung, Lee Geummin. All. Yoon.

