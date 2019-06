Gioca l'Italia femminile di calcio: si ferma anche la processione per San Vito

L'avventura della nazionale femminile ai Mondiali di calcio in Francia prosegue a gonfie vele con la seconda vittoria consecutiva, un netto 5-0 ai danni della Giamaica. E, pur di non perdersi nemmeno un momento della partita, il parroco di Castelguidone ha deciso di posticipare di un'ora la processione per la festa di San Vito, patrono del comune abruzzese (provincia di Chieti) che ha dato i natali all'attaccante della nazionale, Daniela Sabatino.

Don Alberto Conti ha voluto omaggiare la concittadina permettendo a tutto il paese di assistere alla partita e tifare per lei, anche a costo di ritardare l'evento socio-culturale più importante di Castelguidone.

"Sarò il primo tifoso di Daniela - ha commentato il don -, e per questo ho deciso di far slittare la processione al termine della partita. Sono sicuro che San Vito capirà...".