Inghilterra ai quarti, il Camerun a tratti si rifiuta di giocare. Sputi e tackle, caos ai Mondiali

L'Inghilterra cala il tris al Camerun e accede ai quarti di finale del Mondiale femminile, dove affronterà la Norvegia. A Valenciennes finisce 3-0. A sbloccare il risultato Houghton (14'), poi il raddoppio di White nel recupero del primo tempo (49'): gol inizialmente annullato dall'arbitra Liang per fuorigioco e poi convalidato dopo il ricorso al Var, una decisione che ha fatto infuriare le africane che per qualche minuto si sono rifiutate di continuare a giocare.

Inghilterra-CamerunGetty Images

Nella ripresa il Camerun è andato a segno con Nchout Njoya, ma la rete è stata annullata per offside. Ancora proteste per le africane e minaccia di abbandonare il match. Inghilterra ancora in rete con Greenwood (58'), tre i pianti isterici delle avversarie. Nel corso di un match a tratti surreale proteste anche delle giocatrici inglesi per uno sputo di una calciatrice africana all'indirizzo dell'attaccante inglese Tuggan e più in generale per la condotta violenta delle camerunesi.