Italia-Olanda in Diretta Tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Guagni; Cernoia, Giugliano, Bergamaschi; Bonansea, Giacinti, Girelli. Ct: Bertolini

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, van de Sanden, Miedema. Ct: Wiegman

Arbitro: Edina Alves Batista

Italia-Olanda: match visibile in chiaro

Italia-Olanda sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e anche su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky).

Italia-Olanda in Live-Streaming

Italia-Olanda sarà disponibile in Live-Streaming su Rai Play per la visione su pc, smartphone e tablet e anche su Sky Go.

Ultimi 5 risultati dell'Italia

-Italia-Svizzera 3-1 (32' Galli, 61' Girelli; 83' Reuteler; 89' Sabatino)

-Australia-Italia 1-2 (22' Kerr; 56' e 90+5 Bonansea)

-Giamaica-Italia 0-5 (12', 25' e 46' Girelli, 71' e 81' Galli)

-Italia-Brasile 0-1 (74' rig. Marta)

-Italia-Cina 2-0 (15' Giacinti, 49' Galli)

Ultimi 5 risultati dell'Olanda

-Olanda-Austrralia 3-0 (45', 70' van de Sanden, 49' Miedema)

-Nuova Zelanda-Olanda 0-1 (90' Roodr)

-Olanda-Camerun 3-1 (41', 85' Miedema, 48' Bloodworth; 43' Aboudi Onguene)

-Olanda-Canada 2-1 (54' Dekker, 75' Beerensteyn; 60' Sinclair)

-Olanda-Giappone 2-1 (17, 90' rig Martens; 43' Hasegawa)

Italia-Olanda: informazioni

Mondiali 2019 | Il Calendario

Data, orario e luogo: sabato 29 giugno 2019, ore 15:00, Stade du Hainaut, Valenciennes