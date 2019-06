Italia femminile in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2020: tutti gli scenari

I Mondiali 2019 di calcio femminile valgono anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda le formazione europee: le migliori tre squadre del Vecchio Continente staccheranno infatti il pass per i Giochi che andranno in scena tra poco più di un anno. Ottenere un piazzamento importante in Francia è dunque determinante per poter volare nel Sol Levante e giocarsi le ambite medaglie, l’Italia è ancora in corsa e scenderà in campo martedì 25 giugno (ore 18.00) per affrontare la Cina: le azzurre partiranno con i favori del pronostico ma incroceranno un avversario particolarmente ostico che si distingue per la sua difesa impenetrabile, le ragazze di Milena Bertolini dovranno assolutamente imporsi se vorranno proseguire la rincorsa verso i Giochi Olimpici a cui la nostra Nazionale non si è mai qualificata nella sua storia.

Norvegia e Germania si sono già qualificate ai quarti di finale, le scandinave hanno battuto l’Australia ai calci di rigore mentre le tedesche si sono sbarazzate agevolmente della Nigeria. Quali sono le altre squadre europee che possono ambire al passaggio del turno oltre all’Italia? L’Inghilterra non dovrebbe avere problemi a surclassare il Camerun e a incrociare la Norvegia (nel caso andrebbe a Tokyo 2020 come Gran Bretagna, le varie federazioni anglosassoni hanno raggiunto un accordo), la Francia padrona di casa dovrà sudare contro il quotato Brasile, missione invece molto complicata per la Spagna contro la corazzata USA, sulla carta confronto equilibrato tra Olanda e Giappone la cui vincitrice incrocerebbe poi l’Italia ai quarti di finale, incerto anche Svezia-Canada (la Germania attende l’esito del match).

Nel caso in cui soltanto una o due squadre europee si dovessero qualificare alle semifinali allora i posti rimanenti per le Olimpiadi sarebbero assegnati tramite un torneo a cui parteciperanno le formazioni del Vecchio Continente che sono state eliminate ai quarti di finale di questo Mondiale. Se tre compagini europee dovessero volare in semifinale allora sarebbero automaticamente qualificate per i Giochi, nel caso in cui dovessero andare in scene delle semifinali interamente europee risulterà decisiva la finale per il terzo posto.

L’Italia deve assolutamente battere la Cina e poi sperare in verdetti favorevoli dagli altri campi: il Giappone che batte l’Olanda, il Canada che elimina la Svezia, gli USA che liquidano la Spagna, il Brasile che ha la meglio sulla Francia sarebbero risultati particolarmente graditi a Sara Gama e compagne. Bisognerà aspettare la sera del 25 giugno per avere un po’ più chiara la situazione, per il momento l’unica certezza è che le azzurre sono pienamente in corsa per la rassegna a cinque cerchi e hanno tutti i mezzi per sognare in grande.