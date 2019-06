Italia incontenibile: tris di Girelli, 5-0 alla Giamaica e ottavi conquistati

Dopo la splendida vittoria contro l'Australia, la prova di forza con la Giamaica. L'Italia vola sulle ali del'entusiasmo e conquista la seconda vittoria consecutiva in questo Mondiale femminile. Straripanti le azzurre del CT Bertolini, che annientano le giamaicane e si issano al primo posto (virtuale) del gruppo C, assicurandosi, in base al regolamento che premia anche le quattro migliori terze, il pass per gli ottavi di finale. Giugliano fantastica regista, Linari imperiale dietro, Guagni e Bartoli scatenate sulle fasce, Girelli in giornata di grazia. Tutto facile per le azzurre, che si sono anche divertite. Il prossimo match è in programma martedì 18 alle ore 21 contro il Brasile.

LA CRONACA

L’Italia mette in chiaro le cose già nel primo tempo. Le azzurre sbloccano la gara grazie a un rigore di Girelli (ripetuto due volte), concesso grazie a un richiamo del VAR dopo il fallo in area di Swaby su Bonansea. La numero 10 azzurra si ripete su corner di Giugliano al 25’, sbucando a centro area e infilando con un colpo di coscia. Il 2-0 dà fiducia all’Italia, che domina e attacca di continuo.

Nella ripresa arriva subito il tris di Girelli, che stavolta segna di testa su assist da fermo di Giugliano. L’Italia non molla e insiste, anche per arrotondare il punteggio in vista della differenza reti che garantirebbe il primo posto nel girone. Entra Galli dalla panchina e prima al 71’ sfodera un gran destro da fuori che buca Schneider e poi infila di classe un filtrante prelibato di Giugliano. 5-0, vittoria roboante e pass per gli ottavi già certo.

LA STATISTICA CHIAVE

Cristiana Girelli è solo la seconda giocatrice della storia della Nazionale italiana a fare una tripletta in un Mondiale femminile, dopo Carolina Moraca (tripletta contro Taipei nel 1991).

Cristiana Girelli - Italia-Giamaica - 2019 Women's World Cup - Getty ImagesGetty Images

IL MIGLIORE

Cristiana GIRELLI – Imperiale. Segna su rigore, in mischia e di testa. Una tripletta storica. La sua tecnica e la sua abilità nella protezione di palla fanno (e faranno) la differenza.

IL PEGGIORE

Sydney SCHNEIDER – Disastroso il portiere della Giamaica. Sbaglia in uscita, poco reattiva in tuffo, colpevole in almeno tre reti. Malissimo.

IL TWEET

IL TABELLINO di Giamaica-Italia 0-5

Giamaica (4-4-2): Schneider - Blackwood, A. Swaby, Plummer, Campbell - Asher, C. Swaby (Dal 46’ Sweatman), Solaun, Adamolekun (Dal 76’ Silver) – Grey (Dal 66’ Brown), Shaw. All: Hue Menzies.

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni (Dal 57’ Boattin), Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi (Dal 65’ Galli), Giugliano, Cernoia; Girelli (Dal 72’ Giacinti); Sabatino, Bonansea. All. Bertolini

Arbitro: Keighley (Nuova Zelanda)

Gol: rig. 12’, 25’, 47’ Girelli (I), 71’ e 81’ Galli (I)

Ammonizioni: Schneider, Shaw,