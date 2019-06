Italia, l'avversaria agli ottavi di finale sarà una tra Nigeria e Cina

Nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Brasile, l’Italia conquista il primo posto nel Girone C dei Mondiali di Francia 2019 grazie alla miglior differenza reti nei confronti delle verdeoro e dell'Australia con le quali ha concluso a parità di punti a quota 6. Un risultato importantissimo perché ha evitato alla Nazionale l'incrocio con due big come Norvegia e, soprattutto, Germania.

Due possibili avversarie: Nigeria e Cina

A questo punto la squadra allenata da Milena Bertolini - come da regolamento - sfiderà agli ottavi una delle quattro migliori terze che usciranno dai Gironi A, B o F. La terza classificata del Girone A è la Nigeria che, tuttavia, complici i risultati delle partite ancora da giocare potrebbe non riuscire a classificarsi tra le migliori terze del Mondiale. Se le Super Aquile dovessero fallire il passaggio del turno, l'Italia sfiderebbe la Cina che, terza a quota 4 punti nel Girone B alle spalle di Germania e Spagna, è già certa di essere tra le migliori 4 terze. In ogni caso, almeno sulla carta, non si tratta di avversarie insuperabili per l'Italia vista finora.

Quando e dove si gioca

Quel che è certo è che, a prescindere dall'avversaria, la Nazionale di Milena Bertolini tornerà in campo al Mondiale martedì prossimo 25 giugno alle 18 a Montpellier.