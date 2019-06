L’Italia continua il suo sogno e raggiunge i quarti di finale di un Mondiale per la seconda volta nella propria storia, eguagliando così il miglior piazzamento del 1991 (quando furono sconfitte ai quarti dalla Norvegia ai supplementari). In quel caso, l’Italia raggiunse i quarti dalla fase a gironi e, quindi, la vittoria per 2-0 sulla Cina è la prima in una partita della fase ad eliminazione diretta nella storia della Nazionale femminile.

La storia della Nazionale femminile ai Mondiali

Edizione Piazzamento Cina 1991 Quarti di finale Svezia 1995 Non qualificata Stati Uniti 1999 Primo turno Stati Uniti 2003 Non qualificata Cina 2007 Non qualificata Germania 2011 Non qualificata Canada 2015 Non qualificata Francia 2019 Quarti di finale*

*ancora in corso

I gol di Giacinti e Galli resteranno nella storia, trascinando l’Italia tra le prime 8 del mondo. L’appuntamento con la storia è in programma per sabato 29 giugno quando ci sarà una tra Giappone e Paesi Bassi, con l’obiettivo di centrare una clamorosa semifinale. E dire che le azzurre non si qualificano ad una fase finale di un Mondiale dal 1999, da 20 anni esatti.