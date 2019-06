Italia-Olanda non è solo un quarto di finale: chi vince va a Tokyo 2020

Italia-Olanda non sarà soltanto un quarto di finale dei Mondiali 2019, ma è anche un autentico spareggio per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Chi vince si qualifica per i Giochi, chi perde deve dire addio al sogno a cinque cerchi.

La sconfitta della Francia contro gli USA (2-1) ha infatti delineato la situazione nella corsa verso il Sol Levante per quanto riguarda le squadre europee: le vincitrici di Italia-Olanda e Germania-Svezia, dunque, staccheranno il pass per l’evento sportivo più importante del quadriennio assieme alla Gran Bretagna, già a Tokyo grazie al successo dell’Inghilterra sulla Norvegia nel primo quarto di finale.

Video - Gama, Giuliani, Galli e Bonansea: le sorelle d'Italia che fanno sognare una Nazione 01:37

L’appuntamento è per sabato 29 giugno (ore 15.00), a Valenciennes, dove le azzurre cercheranno un’impresa contro le campionesse d’Europa. La Nazionale giocherà i quarti di finale dei Mondiali per la seconda volta nella propria storia e spera di accedere alle semifinali per la prima volta, per mettere a segno un altro tassello verso la crescita del movimento in Italia.