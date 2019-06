L'Inghilterra vola in semifinale: Norvegia travolta per 3-0

L'Inghilterra non si ferma più. Le ragazze di Phil Neville centrano la quinta vittoria in altrettante partite in questo Mondiale e si qualificano per la semifinale. Battuta 3-0 con pieno merito una Norvegia apparsa in debito d'ossigeno, più stanca e meno determinata nel centrare l'obiettivo.

Vicinissimo per la nazionale dei Tre Leoni anche il pass olimpico per Tokyo 2020, che potrebbe materializzarsi già venerdì sera qualora gli Stati Uniti dovessero battere la Francia. La gara si fa subito in salita per la selezione scandiva, sotto dopo neanche cinque minuti. Bronze fa il vuoto sulla destra, tocca in mezzo per Scott che con un destro chirurgico colpisce la base del palo prima che la palla finisca in rete. La reazione della Norvegia non si vede, anzi è l'Inghilterra a sfiorare in due occasioni il bis prima con Parris, che fa tutto bene ma calcia alto, poi con White, che colpisce il palo a portiere battuto. L'attaccante si riscatta comunque qualche minuto dopo con una zampata da due passi a porta sgurnita che vale il 2-0 approfittando di una magnifica azione sull'asse destro di Parris e Bronze.

Nella ripresa la nazionale inglese mette in ghiaccio definitivamente la qualificazione in semifinale grazie allo splendido tris di Bronze al 12' con un bolide da fuori area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale l'Inghilterra, sotto gli occhi di un David Beckham compiaciuto in compagnia della figlia, va a un passo dal poker con Parris, che fallisce il rigore del 4-0 facendosi ipnotizzare dal dischetto da Hjelmset. La sostanza però non cambia: l'Inghilterra è in semifinale e attende ora la vincente di Francia-Stati Uniti.