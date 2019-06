La rivincita dell'Italia! La Federcalcio australiana aveva consigliato di non giocare in Serie A

Australia-Italia 1-2. Che debutto per le azzurre che cominciano il loro Mondiale con una vittoria incredibile, contro un avversario più quotato grazie al gol di Bonansea al 95’. Sembrava impossibile, ma le ragazze di Milena Bertolini hanno stupito tutti con una bella prestazione.

Qualcuno parla di rinvincita. Perché? Negli ultimi 5 anni non si sono viste calciatrici nel campionato italiano, proprio su ‘consiglio’ della Federcalcio australiana che considerava la Serie A una Lega poco allenante e di bassa categoria. Non un divieto specifico, ma un consiglio di andare altrove per crescere professionalmente....

L’Italia ha così ribaltato il veto della Federazione australiana con una bella vittoria allo Stade du Hainaut di Valenciennes. Un successo che fa ben sperare.