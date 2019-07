La Svezia chiude al terzo posto: Inghilterra battuta 2-1 nella finalina

La Svezia conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di calcio femminile, battendo 2-1 l'Inghilterra nella finalina per il terzo posto andata in scena all'Allianz Riviera di Nizza. Le scandinave, battute in semifinale dall'Olanda soltanto ai supplementari, replicano così il terzo posto del 1991 e del 2011 salendo sul podio della rassegna iridata per la quarta volta nella storia considerando anche il secondo posto del 2003.

Di Asllani e Jakobsson le reti della Svezia

Le ragazze di coach Gerhardsson indirizzano la partita in apertura di primo tempo con la magia di Asllani all'11' e la rete di Jakobsson al 22' su assist della stella Blackstenius. Le inglesi accorciano le distanze al 31' con Kirby, nella ripresa provano a portare il match ai supplementari ma la Svezia resiste e festeggia il terzo posto.