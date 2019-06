Marta riscrive la storia del calcio: 17 gol ai Mondiali, battuto il record di Klose

Marta Vieira da Silva entra nella leggenda del calcio. La 33enne attaccante del Brasile, grazie al calcio di rigore trasformato contro l'Italia a Valenciennes nel match valido per la terza giornata del Girone C dei Mondiali di Francia 2019, sale a quota 17 reti in una fase finale di un Campionato del mondo diventando in assoluto il marcatore più prolifico. Marta strappa lo scettro a Miroslav Klose, l'ex bomber della Germania che deteneva il primato dall'8 luglio 2014, ovvero da quando firmò la rete del momentaneo 2-0 nella storica semifinale vinta per 7-1 dai tedeschi contro la Seleçao padrona di casa ai Mondiali brasiliani di 5 anni fa. Complessivamente, il bottino di Marta con il Brasile si aggiorna a 111 reti in 130 presenze.

Anche l'Italia può sorridere

Notte di festa, nonostante la sconfitta, anche per la Nazionale di Milena Bertolini che si toglie l'enorme soddisfazione di qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale da prima del girone. E c'è un dato storico particolarmente incoraggiante per le azzurre: l'ultima squadra azzurra a chiudere in testa un girone ai Mondiali era stata quella allenata da Marcello Lippi a Germania 2006. E sappiamo tutti come andò a finire quella spedizione azzurra.