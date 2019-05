Mondiali femminili 2019: le 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini

La rosa per i Mondiali 2019 di calcio femminile in Francia è cosa fatta per il CT Milena Bertolini. Le 23 giocatrici della Nazionale Italiana che rappresenteranno il nostro Paese nella fase finale della rassegna iridata (7 giugno-7 luglio) sono state ufficializzate quest’oggi, nel corso del raduno a Riscone di Brunico (Bolzano), dove le azzurre stanno affinando la loro preparazione. Le nostre portacolori sosteranno l’ultimo test mercoledì 29 maggio allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara contro la Svizzera prima dell’inizio dell’avventura mondiale in terra transalpina. Ricordiamo che la formazione del Bel Paese esordirà domenica 9 giugno (ore 13) a Valenciennes con l’Australia per poi affrontare venerdì 14 giugno (ore 18) la Giamaica a Reims e martedì 18 giugno (ore 21) il Brasile ancora a Valenciennes (le gare saranno trasmesse in diretta da Rai e Sky).

Nell’elenco delle convocate spicca la grande presenza di calciatrici della Juventus e della Fiorentina, essendo state le due squadre ad essersi contese il titolo tricolore quest’anno. In questo senso, fa piacere rivelare l’inserimento nel roster di Martina Rosucci che, ferma quasi tutta la stagione per un infortunio al ginocchio, avrà la sua chance, essendo un’atleta molto importante per la mediana azzurra. Tra le osservate speciali Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Alia Guagni, Valentina Giacinti e Manuela Giugliano, capaci di abbinare tecnica e capacità realizzative, senza dimenticarci del capitano Sara Gama, figura di riferimento della difesa tricolore per la sua grande esperienza internazionale. Nazionale che, purtroppo, dovrà fare a meno della bianconera Cecilia Salvai, infortunasi gravemente nella super sfida di Torino tra la Vecchia Signora e le viola. Spetterà ad Elena Linari, che in Spagna ha vinto il titolo con l’Atletico Madrid, sostituire più che degnamente la centrale della Juve. Da rilevare, a chiosa, anche la convocazione dell’attaccante della Roma Annamaria Serturini, classe ’98, autrice di un’ottima stagione.

L’elenco delle convocate dell’Italia per i Mondiali di calcio femminile in Francia

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).