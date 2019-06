Sarà Italia-Olanda ai quarti: il tabellone completo fino alla finale di Lione

L’Italia ce l’ha fatta e continua a sognare! Grazie al 2-0 sulla Cina, le ragazze di Milena Bertolini hanno ottenuto il pass per i quarti di finale, per la seconda volta nella propria storia (la prima nel 1991). Ora ci aspetta i Peasi Bassi che ha superato per 2-1 il Giappone: il match è in programma sabato 29 giugno alle 15:00 a Valenciennes.

Il programma completo dei quarti

giovedì 27 giugno, ore 21.00: Norvegia-Inghilterra allo Stade de l'Océane di Le Havre

venerdì 28 giugno, ore 21.00: Francia-USA al Parc des Princes di Parigi

sabato 29 giugno, ore 15.00: Italia-Paesi Bassi allo Stade du Hainaut di Valenciennes

sabato 29 giugno, ore 18.30: Germania-Svezia al Roazhon Park di Rennes

Il programma delle semifinali

martedì 2 luglio, ore 21.00: Norvegia/Inghilterra vs Francia/USA al Parc Olympique Lyonnais di Lione

mercoledì 3 luglio, ore 21.00: Italia/Paesi Bassi vs Germania/Svezia al Parc Olympique Lyonnais di Lione

Le finali

sabato 6 luglio, ore 17.00: finale 3°/4° posto all'Allianz Riviera di Nizza

domenica 7 luglio, ore 17.00: finalissima al Parc Olympique Lyonnais di Lione