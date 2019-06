Sarà la Cina l'avversaria dell'Italia agli ottavi di finale

L'Italia affronterà la Cina, qualificata come una delle migliori terze, negli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile in Francia. Decisiva la vittoria del Camerun contro la Nuova Zelanda (2-1). Solo in caso di pareggio (e di segno x anche in Thailandia-Cile) le azzurre avrebbero trovato infatti la Nigeria.

I desideri delle nostre ragazze, che avrebbero voluto affrontare le asiatiche, sono stati quindi accontentati, anche mister Milena Bertolini ha sottolineato come approdando agli ottavi di finale non esista alcun avversario facile.

La partita è in programma martedì alle 18 allo Stade de la Mosson di Montpellier. Questo il tabellone completo degli ottavi di finale: