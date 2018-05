Icardi, l'equilibrio dello spogliatoio vale più di 100 gol: le ragioni di un'esclusione paradossale

Mauro Icardi non parteciperà al Mondiale di Russia 2018, ora è ufficiale. Se l’attaccante bianconero Paulo Dybala è riuscito a stregare sul filo di lana il ct Jorge Sampaoli, non si può dire lo stesso per l’attaccante dell’Inter nonché capocannoniere della Serie A. Di certo una situazione paradossale che va sviscerata senza preconcetti né luoghi comuni.

I numeri (pro Icardi)

I numeri, quelli sì, pendono tutti dalla parte di Mauro Icardi. A cominciare da un fatto: grazie al rigore trasformato contro la Lazio l’attaccante 25enne di Rosario ha acciuffato sul filo di lano Ciro Immobile laureandosi per la seconda volta in carriera capocannoniere di Serie A (nel 2014/2015 fu primato ex aequo con Luca Toni, 22 gol entrambi) e raggiungendo la significativa quota di 100 reti realizzate in nerazzurro in 159 presenze. I 29 gol di Maurito sono stati determinanti per la conquista del quarto posto valevole per l’accesso diretto ai gironi di Champions; Icardi vanta inoltre la miglior percentuale realizzativa tra i giocatori con almeno 10 reti realizzate in Serie A (35%).

Spogliatoio (contro Icardi)

Già, non è certo un mistero che Mauro Icardi sia particolarmente inviso ai “senatori” del gruppo della selecciòn argentina, Messi in primis; il fenomeno del Barça riserva un occhio di riguardo per giocatori come Higuain e Agüero, compagni d’attacco decisamente più congeniali per lui e per un lìder maximo quale Mascherano. Non è un mistero nemmeno che le opinioni di Messi siano recepite con un certo grado di attenzione da Sampaoli così come dai commissari tecnici che lo abbiano preceduto. Come ci ha confermato in esclusiva Sergio Danishewsky – firma del Clarín, noto quotidiano argentino – Sampaoli ha il suo punto di vista e la sua visione di calcio, ma come i suoi predecessori non prescinde dall’ascoltare la voce del suo giocatore più importante e rappresentativo.

L’Inter sorride (ma non troppo)

L’Inter sorride perché Il suo numero nove potrà riposarsi ed eliminare le tossine del campionato italiano e allo stesso tempo non vedrà la sua valutazione di mercato schizzare in orbita (pensate se i suoi gol fossero stati decisivi per la Nazionale argentina in Russia), ma questa vicenda nasconde delle controindicazioni. Già, perché l’attaccante 25enne non conta ancora una singola presenza in Champions League piuttosto che in un Mondiale. Occasione irrinunciabile per la crescita di un giocatore e la sua definitiva ascesa nel gotha dei grandi del calcio internazionale. L’Inter, naturalmente, si augura che il suo capitano possa rifarsi nella prossima edizione della Champions League, sorta di battesimo di fuoco per lui.

Le ragioni di Sampaoli

Il ct Jorge Sampaoli non ha parlato esplicitamente di Icardi in conferenza stampa, ma ci sono dei passaggi sintomatici della filosofia del tecnico ex Siviglia...

" Siamo arrivati a questa lista dopo un'analisi lunga e meticolosa, giocatori che ho chiamato sono quanto più vicino possibile alla nostra idea di gioco "

E ancora...

" Chi ho chiamato ha caratteristiche che servono al gioco che abbiamo in mente. Il Mondiale è corto, serve entusiasmo ed è quello che avremo. "

Il Mondiale dirà se Sampaoli avrà avuto torto o ragione, ma di certo le sue scelte sono state dettate principalmente da puro pragmatismo, che ha portato il tecnico della selecciòn a optare per giocatori di fiducia senza uscire dalla sua zona comfort. Una scelta per forza di cose paradossale, giusta o sbagliata che sia.